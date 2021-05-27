سعيّد: نحن لسنا دعاة انقلاب ولا دعاة خروج عن الشرعية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة و المكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي وابراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني يوم أمس الأربعاء، أنه له ليس من دعاة الانقلاب ولا من دعاة الخروج عن الشرعية بل هو من دعاة التكامل بين المؤسسات في ظل دولة واحدة بقطع النظر عن الاختلافات في وجهات النظر أو في المقاربات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين مؤسسات الدولة، حيث لا يمكن أن تدار الدولة بشكل منفصل، وفق تعبيره.

وقال سعيد إننا في تونس في ظل الفصل 80 من حالة الطوارئ، مشيرا إلى أنه لا يُمكن الحديث عن انقلاب دستوري باعتبار وأن الانقلاب لا يكون إلا على الشرعية وليس في نص الدستور، مبينا بأن الدستور يمنح رئيس الجمهورية اختصاصا معينا في ظل شروط وتدابير معينة .

واعتر الرئيس أنه من المؤسف جدا أن يتم التركيز على مسألة محسومة دستوريا .

وأوضح الرئيس بأن الدولة ليست قائمة على تصفية الحسابات بل على المؤسسات واحترام القانون والمرجع فيها للقانون، مشيرا إلى أن البعض يعمد إلى تمرير قضايا يتم افتعالها ويتم التسويق لها بصفة يومية، وداعيا من يُطالب بتطبيق القانون إلى تطبيقه.

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