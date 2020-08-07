سعيّد والعباسي يُؤكّدان ضرورة تكاتف مجهودات الجميع لتحريك عجلة الإنتاج

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الجمعة 7 أوت 2020، محافظ البنك المركزي مروان العباسي الذي سلمه تقرير البنك لسنة 2019 .

وخصص اللقاء لبحث أهم مميزات الظرف الاقتصادي الحالي والتوازنات المالية الداخلية والخارجية والسياسات النقدية.

وتم التأكيد بالمناسبة على توفر المخزون المالي للدولة، وعلى ضرورة إحكام التصرف فيه.

كما تناول وضعية القطاع البنكي عموما والتمويل الاقتصادي والتعاون المالي مع صندوق النقد الدولي.

وقد تم التشديد خلال هذا اللقاء على ضرورة تكاتف مجهودات الجميع من أجل تحريك عجلة الإنتاج، بما يساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني.

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