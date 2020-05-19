سعيّد والفخفاخ: سيتمّ تحميل المسؤولية لمن يثبت تسبّبه في الحرائق

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر الثلاثاء 19 ماي 2020، بقصر قرطاج رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد والنتائج التي تمّ تحقيقها خاصّة بعد إدخال تعديلات على الإجراءات المتعلقة بالحجر وبالتنقل وغيرها.

كما تمّ التركيز في هذا اللقاء على الوضع الأمني في البلاد خاصّة بعد سلسلة الحرائق التي نشبت في عديد الجهات بصفة متزامنة، وتمّ تأكيد العزم على تحميل المسؤولية لمن يثبت أنّه يتحمّلها.

وتناول اللقاء أيضا الوضع المالي والاقتصادي في الداخل والعلاقات الدولية مع عدد من البلدان والمنظمات المالية والنقدية.

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