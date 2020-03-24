سعيّد والفخفاخ يبحثان إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020 بقصر قرطاج رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.
وتطرق القاء إلى متابعة الإجراءات التي اقتضى الوضع الراهن اتخاذها للتوقي من انتشار فيروس كورونا .
كما شدد الرئيس على وجوب توفير المستلزمات الضرورية الحياتية للمواطنين، مؤكدا على أهمية احترام التونسيين والتونسيات لإجراءات الحجر الصحي والالتزام بكل الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من هذا الوباء والحد من انتشاره.
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