سعيّد والفخفاخ يبحثان إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا

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سعيّد وتبّون يبحثان سبل الحد من انتشار كورونا في تونس والجزائر أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الإثنين 23 مارس 2020، مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائ ...

وفد وزاري يُعاين إجراءات التوقي من فيروس كورونا بمطار قرطاج أدى وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستية انور معروف رفقة وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووز ...

سعيّد يدعو لإعادة جدولة ديون من أُجبروا على تعليق نشاطهم بسبب كورونا دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، السلطة التشريعية في قادم الأيام ...

قيس سعيّد: سأكون أول المتبرّعين بنصف راتبي لمجابهة كورونا أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيكون أول المتبرّعين بنصف را ...