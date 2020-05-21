سعيّد وتبون يبحثان إنشاء هيئة طبية جزائرية تونسية للتنسيق بين تجارب البلدين

جرت اليوم الخميس 21 ماي 2020، مكالمة بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تمّ خلالها تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك.

كما تمّ التعرّض لجملة من المسائل أهمّها التنسيق بين البلدين في كلّ المجالات ومن المقترحات التي سيتمّ تجسيدها قريبا، إنشاء هيئة طبية جزائرية تونسية للتنسيق بين تجارب البلدين في المجال الطبي يشرف عليها الرئيسين شخصيا.

وشدّد رئيس الدولة بهذه المناسبة على أن تبادل الخبرات التونسية والجزائرية أصبح مطلبا شعبيا.

من جهته، أكّد الرئيس الجزائري على أنّ الوضع الصحي في الجزائر تحت السيطرة، مشيرا أنّه سيتمّ بمناسبة زيارته المرتقبة إلى تونس فتح آفاق جديدة أرحب للتعاون بين البلدين.

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