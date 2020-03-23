سعيّد وتبّون يبحثان سبل الحد من انتشار كورونا في تونس والجزائر

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الإثنين 23 مارس 2020، مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تم خلالها استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها في كل من البلدين ومدى نجاعتها في الحد من انتشار فيروس كورونا.

و قد تم التأكيد على التنسيق المستمر بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك نقل البضائع ونقل التونسيين و الجزائريين العالقين بعدد من الدول الأخرى. وتم التأكيد كذلك على ضرورة تضافر كل الجهود الدولية لمقاومة هذا الوباء، لأن الأمر يتعلق بالإنسانية جمعاء.

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