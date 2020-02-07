سعيّد وعبّاس يبحثان مشروع قرار ستقدمه تونس إلى مجلس الأمن حول صفقة القرن

تلقى رئيس الجمهورية مساء اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي جدد اكباره و تقديره للموقف التونسي الداعم للحق الفلسطيني الثابت.

وتم التطرق خلال هذه المحادثة لمشروع القرار الذي ستقدمه تونس إلى مجلس الأمن والاتفاق على أن يتم التشاور مع الدول العربية وكل الدول الداعمة لحق الشعب الفلسطيني قبل تقديمه بصفة رسمية إلى مجلس الأمن.

و جدد الرئيس التونسي بالمناسبة دعوته للرئيس الفلسطيني لزيارة تونس في أقرب الآجال.

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