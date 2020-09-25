سعيّد يأذن بتدعيم المستشفى الميداني بالمركب الرياضي بالمنزه بإطارات شبه طبية عسكرية

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه سيتم بإذن من الرئيس قيس سعيد، تدعيم المستشفى الميداني بالمركب الرياضي بالمنزه بعدد من الإطارات شبه الطبية العسكرية.

ويأتي هذا القرار في إطار متابعة رئيس الدولة للأوضاع الصحية في كل مناطق البلاد و حرصه علی التعامل السلیم والسریع في مكافحة جائحة كوفید 19.

يُشار إلى أن طاقة استيعاب هذا المستشفى الطارئ تبلغ 84 سريرا مقسما على 4 وحدات و04 أسرّة إنعاش مع تخصيص فضاء إضافي سيتم تجهيزه لاستقبال المرضى إذا اقتضى الأمر ذلك.

وقد تم إحداث هذا المستشفى وتمويله بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والادماج المهني وذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة للتوقي من فيروس كورونا.

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