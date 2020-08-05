سعيّد يأمر بجلب 100 جريح جراء انفجار بيروت ستتكفل تونس بعلاجهم

أمر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء، بأن يقع إرسال وفد يضم إطارات طبية وشبه طبية إلى لبنان على إثر الانفجار الضخم الذي هز أمس العاصمة اللبنانية بيروت، فضلا عن جلب 100 جريح من المصابين جراء الانفجار، ستتكفل تونس برعايتهم وسيقع علاجهم بكل من المستشفى العسكري وبباقي المستشفيات التونسية.

وجاء ذلك بعد لقاء الرئيس بقصر قرطاج لكل من وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب الكشو.

وتم خلال اللقاء تجديد تضامن تونس مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة، واستعدادها الدائم للوقوف إلى جانبه في هذا الظرف الإنساني الذي يحتم مزيدا من تعزيز التضامن والتآزر بين الشعوب.

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