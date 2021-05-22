سعيّد يأمر بنقل مساعدات من الشعب التونسي عبر طائرات عسكرية إلى فلسطين

أمر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة قيس سعيّد بتوجيه مساعدات تم تجميعها من عدد من التونسيين ونقلها عبر طائرات عسكرية إلى فلسطين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتتمثل المساعدات في أدوية وأغذية ومعدات طبية وتبرعات أخرى تُلبي البعض من حاجيات الشعب الفلسطيني خاصة بعد المجازر التي شهدها مؤخرا جراء العدوان الصهيوني الغاشم.

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