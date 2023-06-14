سعيّد يؤكد ضرورة الإحاطة بالحجاج لأداء مناسك الحج في أفضل الظروف

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 14 جوان 2023 بقصر قرطاج، إبراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية.

وأكد رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، على ضرورة إحاطة حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج في أفضل الظروف وعلى جميع المستويات.

وشدّد رئيس الجمهورية خاصة على دور المرافقين ودور البعثة الصحية سواء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنوّرة متمنيا لحجاجنا الميامين حجا مبرورا يعودون إثره سالمين إن شاء الله إلى أرض الوطن.

كلمات البحث :حجاج;سعيد;مناسك الحج