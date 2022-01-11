سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس لدول شقيقة وصديقة وهم:
- حسن طارق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة المغربية بتونس،
- Josef Philipp RENGGLI، سفيرا فوق العادة ومفوضا للكونفدرالية السويسرية بتونس،
- José Maria ARBILLA، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الأرجنتين بتونس،
- Mariem MARTINEZ LAUREL، سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية كوبا بتونس،
- Helen WINTERTON، سفيرة فوق العادة ومفوضة للمملكة المتحدة بتونس.
وحضر الموكب عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
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