سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس لدول شقيقة وصديقة وهم:

- حسن طارق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة المغربية بتونس،

- Josef Philipp RENGGLI، سفيرا فوق العادة ومفوضا للكونفدرالية السويسرية بتونس،

- José Maria ARBILLA، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الأرجنتين بتونس،

- Mariem MARTINEZ LAUREL، سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية كوبا بتونس،

- Helen WINTERTON، سفيرة فوق العادة ومفوضة للمملكة المتحدة بتونس.

وحضر الموكب عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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