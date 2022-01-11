سعيّد يتسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد بتونس

اخر تحديث : 11/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد يتسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 بقصر قرطاج، على موكب تسلّم أوراق اعتماد سفراء جدد بتونس لدول شقيقة وصديقة وهم:
- حسن طارق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة المغربية بتونس،
- Josef Philipp RENGGLI، سفيرا فوق العادة ومفوضا للكونفدرالية السويسرية بتونس،
- José Maria ARBILLA، سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية الأرجنتين بتونس،
- Mariem MARTINEZ LAUREL، سفيرة فوق العادة ومفوضة لجمهورية كوبا بتونس،
- Helen WINTERTON، سفيرة فوق العادة ومفوضة للمملكة المتحدة بتونس.
وحضر الموكب عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق