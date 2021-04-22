سعيّد يتسلّم رسالة خطية من الرئيس المصري تتعلّق بملفّ سدّ النهضة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الخميس 22 أفريل 2021 بقصر قرطاج، وزير خارجية مصر سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلّق بملفّ سدّ النهضة.

وأعرب رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، عن حرص تونس القوي على مزيد تطوير أواصر الأخوة مع مصر والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة المتينة إلى أعلى المستويات وفق رؤى جديدة وبروح مشتركة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من الاستقرار والنماء.

كما أكّد رئيس الدولة على وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلّ تفاوضي وعادل لملف سدّ النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل، مذكرا، في السياق، بأن الأمن القومي المصري ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

ومن جانبه، أعرب سامح شكري عن تشرفه بلقاء رئيس الجمهورية وإبلاغه تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتزازه بنتائج زيارته الأخيرة إلى مصر وحرصه على مواصلة العمل المشترك في كل المجالات.

كما أفاد وزير الخارجية المصري بأن زيارته إلى تونس تندرج في إطار جولة إفريقية، وبأنه أطلع رئيس الدولة على آخر تطورات ملف سدّ النهضة وعلى الجهود التي تبذلها بلاده لبلوغ اتفاق عادل ومنصف وقانوني.

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