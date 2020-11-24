سعيّد يتشاور مع الغنوشي بخصوص التمديد حالة الطوارئ

تلقّى رئيس مجلس نوّاب الشّعب راشد خريجي الغنوشي ظهر اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020، مكالمة هاتفية من قيس سعيد رئيس الجمهورية.

وتم التطرق خلال المكالمة إلى الأوضاع العامة وتطوّرات الوضع الصحي والأمني والتشاور حول تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر التمديد في حالة الطوارئ في عموم البلاد ابتداءً من السبت 30 ماي المنقضي ولمدة 6 أشهر.

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