سعيّد يتلقّى مكالمة هاتفية من أردوغان

تلقى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الإثنين 25 ماي 2020، مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم له فيها التهاني باسمه وباسم الشعب التركي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما قدم رئيس الجمهورية تهانيه للرئيس التركي، متمنيا أن يتجاوز الشعبان التونسي والتركي، والإنسانية جمعاء هذا الوضع الاستثنائي نتيجة جائحة كورونا التي انتشرت في كل أنحاء العالم و لم تستثن أحدا.

ومثلت المكالمة فرصة لتناول العلاقات بين البلدين والتعاون لا فقط في مواجهة هذه الجائحة بل في مختلف الميادين. وقد عبر رئيس الدولة عن شكره لتركيا على ما قدمته لتونس من مساعدات.

و على صعيد آخر، تطرق رئيس الجمهورية إلى الوضع في فلسطين، مؤكدا على ضرورة أن تكون الردود في مستوى انتظارات الأمة، لا أن تكون مجرد ردود شكلية في مواجهة القضم المتواصل للأراضي الفلسطينية في ظل هذا الوضع.

كما تعرض الرئيس قيس سعيد في مكالمته مع نظيره التركي إلى الوضع في ليبيا وشدد على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون في إطار الشرعية الدولية و لا يمكن إلا أن يكون سلميا وليبيا ليبيا.

وذكر سعيّد بأن تونس هي من أكثر الدول تضررا من الوضع الحالي على كل الأصعدة، كما جدد تذكيره بأن القضية الليبية هي من أولى اهتمامات التونسيين لأن تونس و ليبيا شعب واحد.

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