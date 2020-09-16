سعيّد والمشيشي يُؤكّدان: يجب أن تكون المرافق العمومية للدولة بمنأى عن الحسابات السياسية

مثلت ظروف العودة المدرسية والواقع المتردي لعديد المدارس في كل أنحاء البلاد محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، بقصر قرطاج برئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أن ضرورة أن تكون المرافق العمومية للدولة بمنأى عن الحسابات السياسية.

وشدد رئيس الجمهورية في هذا الإطار على أن من ارتكب جرما أو تجاوز القانون لا يجب أن يبقى خارج دائرة المحاسبة، أمام قضاء عادل ومستقل، فكل المواطنين سواء أمام القانون من غير تمييز.

وتناول اللقاء أيضا الوضع الصحي في البلاد والتأكيد على وجوب الاعتماد على آراء الخبراء في هذا القطاع دون أي توظيف سياسي.

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