سعيّد: يجب إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالإنتخابات ومشروع نصّ للمحكمة الدستورية

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 بنجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وقد تمّ خلال هذا الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد وسير عدد من المرافق العمومية هذا إلى جانب جدول أعمال مجلس الوزراء.

وقد شدّد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالإنتخابات لإنتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم ثم لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يقتضي نظاما إنتخابيا خاصا.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد مشروع نصّ اخر للمحكمة الدستورية، تطبيقا لأحكام الدستور الجديد وضمانا حقيقيا لعلويته.

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