سعيّد يدعو المدير العام للألكسو لتطوير المناهج التربوية وتشجيع البحث العلمي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج، محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « الألكسو ».

وأكّد رئيس الدولة على الدور الهام الذي تضطلع به منظمة « الألكسو » في النهوض بالتربية والعلوم والثقافة كقطاعات استراتيجية وحيوية لتحقيق التقدّم والنماء للشعوب العربية وتحصينها من كلّ مظاهر الجمود والانغلاق والتطرّف، داعيا إلى مزيد إيلاء هذه القطاعات الأولوية القصوى وإدخال الإصلاحات اللازمة عليها، من خلال تطوير المناهج التربوية والبرامج الثقافية وتشجيع البحث العلمي بما يؤسّس لولادة مشروع حضاري عربي قادر على تحقيق الإقلاع المنشود للشعوب العربية.

وشدّد رئيس الجمهورية على أهمية تذليل العقبات والصعوبات التي تقف حائلا دون تطوير العمل العربي المشترك في هذه القطاعات الحيوية. وأكّد دعم تونس الكامل للمنظمة ومساندة استراتيجية عملها للفترة القادمة 2023- 2028 وتشجيع مختلف الأنشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية التي تعتزم تنظيمها لا سيما في مجال الاعتناء بالخط العربي وإعادة الاعتبار للغة العربية.

من جانبه، أعرب محمد ولد أعمر عن شكره وتقديره لرئيس الدولة وكذلك لمختلف الهياكل التونسية على الدعم الذي تلقاه منظمة « الألكسو » من أجل أن تضطلع بدورها في تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التربية والثقافة والعلوم على الوجه الأكمل.

كما قدّم لرئيس الجمهورية ملامح رؤية المنظمة وبرنامج عملها للفترة القادمة، معربا عن تطلعه إلى أن يشهد التعاون مع تونس في الفترة المقبلة زخما أكبر في مجالات التربية والثقافة والعلوم .

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