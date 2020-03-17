سعيّد يدعو لإعادة جدولة ديون من أُجبروا على تعليق نشاطهم بسبب كورونا

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، السلطة التشريعية في قادم الأيام إلى وضع تشريعات فعلية تُظهر التآزر الشرعي مع من تضرر من هذه الإجراءات المتبعة من الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلادنا.

ودعا سعيّد إلى إعادة جدولة الديون بالنسبة لمن أجبر على تعليق نشاطه الاقتصادي.

وشدد سعيّد على أن » الفيروس « لم يبدأ بالتراجع في بعض الدول الا بالانضباط وإحترام لاإجراءات التي اتخذتها السلطات ».

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