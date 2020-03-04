سعيّد يدعو لوجوب رسم سياسة واضحة تنهض بقطاع الطيران العسكري

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم الأربعاء 4 مارس 2020، بمطار جربة جرجيس الدولي على افتتاح المعرض الدولي للطيران والدفاع الذي يتواصل إلى غاية يوم 8 مارس الحالي.

واستعرض رئيس الدولة لدى حلوله بالمطار تشكيلة من الجيوش الثلاثة وأدت له التحية قبل تحية العلم المفدى على أنغام النشيد الوطني.

وتابع رئيس الجمهورية الاستعراض الجوي رفقة وزير الدفاع الوطني عماد حزقي ووزير دولة وزير النقل واللوجستيك أنور معروف، وثلة من سامي الإطارات والشخصيات الوطنية والمسؤولين الجهويين إلى جانب عدد من القيادات العسكرية التونسية والعربية والأجنبية المشاركة.

وتحادث رئيس الجمهورية لدى توليه تدشين المعرض مع عدد من العارضين والمختصين في مجال الطيران والفضاء والدفاع بمختلف تخصصاته.

وألقى الرئيس إثر ذلك كلمة بالمناسبة أكد فيها على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية، وأعرب عن التطلع إلى أن تصبح تونس من بين البلدان المصنعة للطائرات في العالم، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان العربية في هذا المجال.

كما أعرب عن الفخر بالكفاءات التونسية الرجالية والنسائية في مجال قيادة الطائرات وصنعها، وأشار إلى وجوب رسم سياسة واضحة لمزيد النهوض بقطاع الطيران العسكري.

وثمن رئيس الجمهورية بالمناسبة مجهودات وزارة النقل التي أشرفت على تنظيم هذا المعرض الهام الذي يقام لأول مرة في بلادنا.

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