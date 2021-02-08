سعيّد يدعو محمد المنفي وأعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة بليبيا إلى زيارة تونس

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم الإثنين 8 فيفري 2021، اتصالا هاتفيا مع محمد المنفي الذي تم انتخابه رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي يوم الجمعة 5 فيفري 2021.

وأعرب رئيس الدولة عن عميق ارتياحه لنجاح هذه الانتخابات التي تعدّ حدثا تاريخيا لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم.

وذكّر رئيس الجمهورية في هذا السياق بأن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، وهو الموقف الذي كان عبر عنه في العديد من المناسبات وخاصة خلال احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020 .

كما أكّد رئيس الدولة بالمناسبة حرصه على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ.

ووجه رئيس الجمهورية الدعوة لمحمد المنفي وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.

ومن جانبه، توجه محمد المنفي بالشكر إلى رئيس الجمهورية على هذه المكالمة، معبرا عن نفس التطلعات لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا، ونوّه بالمواقف الثابتة التي كان عبر عنها رئيس الجمهورية وخاصة تأكيده على ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي.

كلمات البحث :السلطة التنفيذية;تونس;زيارة;سعيّد;ليبيا