سعيّد يزور بعض المواقع التاريخية في القاهرة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الجمعة 9 أفريل 2021، مرفوقا بوزير السياحة والآثار المصري، زيارة لبعض المواقع التاريخية في القاهرة.

وإطلع سعيد على مكونات المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم افتتاحه مؤخرا، فضلا عن زيارة مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

يُشار إلى أن رئيس الجمهورية حل بعد ظهر اليوم الجمعة 9 أفريل 2021، بمطار القاهرة الدولي في زيارة لمصر تتواصل على مدى 3 أيام.

وقد كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي رئيس الدولة لدى وصوله إلى القاهرة.

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