سعيّد يزور وحدة صناعية للكمامات وملابس الوقاية الطبية بالقيروان

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 16 أفريل 2020، زيارة إلى وحدة صناعية للكمامات وملابس الوقاية الطبية بالمنطقة الصناعية بمدينة القيروان.

واطلع رئيس الدولة على مختلف مكونات هذه الوحدة الصناعية التي دخل عمالها وعاملاتها والمسؤولون عنها، بشكل تطوعي، في عزل ذاتي تام منذ يوم 20 مارس الماضي من أجل توفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة للإطارات والعاملين في الصف الأول لمقاومة تفشي انتشار جائحة كورونا .

وقدم مدير عام هذه الوحدة الصناعية محمد العلويني لمحة لرئيس الدولة عن عمل المؤسسة ومنتوجها الذي تم تسخيره للمؤسستين الأمنية والعسكرية، مؤكدا استعداد كل العاملات والعاملين للمساهمة في معاضدة مجهودات الدولة وتوفير أكبر عدد ممكن من الكمامات بالخصوص في الفترة القادمة إلى غاية عودة الحياة إلى نسقها الطبيعي.

وأسدى رئيس الجمهورية تشجيعاته لكل بنات وأبناء هذه المؤسسة من شباب تونس الذين أثبتوا، قدرة على رفع التحديات التي تواجهها بلادنا، كما أثبتوا تحليهم بروح وطنية عالية، مؤكدا على أهمية مساهمة الجميع كل من موقعه في مقاومة جائحة كورونا وعلى ضرورة وضع حد للمضاربات المتعلقة بتسويق هذا المنتوج وعدم استغلال الظرف الصحي الذي يعيشه التونسيون.

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