سعيّد يستقبل وزير الدولة الإماراتي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 بقصر قرطاج، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدّد رئيس الجمهورية توجيه الشكر لدولة الإمارات على ما تُبديه من حرص على دعم بلادنا في مختلف المجالات والوقوف إلى جانبها، وذلك انطلاقا من الإيمان المشترك بعمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وبضرورة مزيد تعزيز هذه الروابط الأخوية وتنويعها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

كما استعرض رئيس الجمهورية ما تبذله تونس من جهود حثيثة من أجل توفير مناخ استثمار ملائم، وأعرب عن استعداد بلادنا لبناء شراكات واعدة واستثمارات جديدة مع دولة الإمارات في المرحلة المقبلة، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع نسق التبادل التجاري والتعاون الفني، وذلك بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات.

ومن جانبه، جدّد شخبوط بن نهيان آل نهيان الإعراب عما تكنه الإمارات قيادة وشعبا من احترام وتقدير لرئيس الجمهورية، مؤكدا على أن بلاده حريصة على مواصلة مساندة ما يقوم به رئيس الدولة من عمل صادق لفائدة الشعب التونسي.

وشدّد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان على الالتزام التاريخي لبلاده بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها ومعاضدة جهودها التنموية وتطوير العمل المشترك ايمانا منها بوحدة المصير.

كما أشار الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى أن بلادنا تتوفر على كل المقومات المحفّزة للاستثمار، وأبدى استعداد بلاده التام لبحث فرص جديدة للتعاون والاستثمار في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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