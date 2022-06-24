سعيّد يشرف على موكب ترقية عدد من الضباط

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الجمعة 24 جوان 2022، على موكب تولّى خلاله ترقية الضباط القادة الآتي ذكرهم:
- إلى رتبة فريق أول، الفريق حبيب الضيف.
- إلى رتبة فريق بالبحرية، أمير اللواء بالبحرية عادل جهان.
- إلى رتبة أمير لواء، العميد الأمجد الحمامي.
- إلى رتبة أمير لواء بالبحرية، العميد بالبحرية محمد بن جماعة.
- إلى رتبة أمير لواء، العميد صالح بن عبد السلام.
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