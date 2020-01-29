سعيّد يطلب فتح تحقيق في مشاركة لاعب تنس صهيوني في دورة بتونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الأربعاء 29 جانفي 2020 بقصر قرطاج وزيرة الشباب والرياضة ووزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ.

وتناول اللقاء مسائل تتعلق بالشباب والرياضة، ومنها بالخصوص مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة، دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية. وقد دعا رئيس الدولة إلى فتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات، مذكّرا بموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل تحت أي شكل من الأشكال.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع الصحي في البلاد عموما وتحديدا آخر المستجدات بخصوص فيروس كورونا.

حيث أكدت سنية بالشيخ في هذا السياق على عدم تسجيل أي إصابة بهذا الفيروس في تونس، مضيفا بأنها أطلعت رئيس الدولة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها لتوقي من حدوث إصابات أو انتشارها.

وأوضحت بالشيخ أن الإجراءات التي تم اتخاذها تتعلق بالعزل الطبي وبتركيز نقاط مراقبة صحية في المطارات والمؤسسات الاستشفائية.

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