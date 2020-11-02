سعيّد يطّلع على تحضيرات الحوار الليبي الذي ستحتضنه تونس الأسبوع المقبل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2020، بقصر قرطاج عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج الذي أطلعه على تطور علاقات تونس مع البلدان الشقيقة والصديقة وسبل تدعيمها خاصة مع دول الجوار.

وتطرق اللقاء أيضا إلى تحضيرات الحوار الليبي الذي ستحتضنه تونس الأسبوع المقبل.

وقد شدد رئيس الدولة على أن هذا الملتقى سيكون فرصة حقيقية لليبيين للاتفاق على تسوية سياسية، ودعا المجموعة الدولية إلى مساندة هذا المسار.

كما أطلع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رئيس الجمهورية على الاستحقاقات المقبلة الثنائية ومتعددة الأطراف. وأكد رئيس الجمهورية سعي تونس الدؤوب إلى المساهمة في الدفع نحو حل الإشكاليات والأزمات بالحوار، وأسدى تعليماته بضرورة أن تكون بلادنا دوما صوت الحق وقوة اقتراح ومنارة اعتدال ووسطية في مواقفها.

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