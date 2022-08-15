سعيّد يعزي السيسي في ضحايا حريق الكنيسة

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الأحد 14 أوت 2022، مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقدم سعيد للسيسي التعازي في وفاة مواطنين مصريين إثر الحادث الذي جدّ اليوم في كنيسة المنيرة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وداعيا الله أن يحفظ الشعب المصري من كل مكروه وشرّ.

يُشار إلى أن 41 شخصا بينهم أطفال قتلوا جراء حريق نشبّ في الكنيسة الواقعة بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة في القاهرة الكبرى، فيما كشفت وزارة الصحة أن الوفيات جاءت بسبب الاختناق نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف للحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب.

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