سعيّد يقترح إعلان حجر صحي شامل ببعض المناطق

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا اليوم الجمعة، أن مداخلات أعضاء اللجنة لم تكن متبوعة دائما بالقرارات التي يُطالبون باتخاذها، مشددا على أن القرار يعود بالأساس لذوي الخبرة الحقيقية بناء على معطيات علمية خالصة .

وقال الرئيس إن هناك إجراءات عاجلة يجب اتخاذها، مشيرا إلى أن هناك إجراءات اتُّخذت ولكن لم تؤدي إلى الغرض المنشود.

ودعا الرئيس إن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تتمثل في إعلان بعض المناطق كمناطق حجر صحي شامل، مشيرا إلى أن حظر الجولان موجود لكن لا يُطبق بالشكل المطلوب.

كما دعا سعيد أعضاء اللجنة العلمية إلى استعجال توريد التلاقيح والاختيار على التلقيح الأمثل عبر إجراءات عاجلة لتوفيره.

وأشار الرئيس إلى وجود تدخلات في كثير من الأحيان بها فيروس السياسة، معتبرا أن المسؤولية سياسية ولكن القرار يجب أن يكون علميا خالصا لمصلحة التونسيين.

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