سعيّد يُقدّم مبادرة لإنشاء مدينة صحية في القيروان تتوفر بها كل الاختصاصات والمرافق

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد في حوار له على القناة الوطنية الأولى مساء اليوم الخميس، أنه سيقترح إنشاء مدينة صحية في القيروان وتحديدا في رقادة تتوفر بها كل الاختصاصات وكل المرافق.

وأكد سعيّد أن الدراسات جاهزة في الصدد، وأن اختياره للقيروان جاء لموقعها الجغرافي بما أنها قريبة من كل الولايات.

وقال سعيّد إن هناك الكثيرون ممن أعربوا عن استعدادهم للاستثمار لإحداث هذه المدينة بشرط أن تكون الأموال تحت رقابة رئاسة الجمهورية، مؤكدا استعداده لهذه المسؤولية، ومتعهدا بأن يُستثمر كل مليم فيما رُصد له.

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