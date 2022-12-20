سعيّد يلتقي بعثة ملاحظي الانتخابات التشريعية التابعة للاتّحاد الإفريقي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، آسان ماياكي، رئيس بعثة الملاحظين للانتخابات التشريعية التابعة للاتحاد الافريقي، وكاليكست أرستيد مباري، رئيس دائرة الديمقراطية والانتخابات والدستور بالاتحاد الافريقي.

وتناول اللقاء نتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بتونس، كما تم التطرق إلى التجارب الدستورية والانتخابية على وجه الخصوص في تونس وفي افريقيا وفي عديد الدول الأخرى.

كلمات البحث :الاتّحاد الإفريقي;الانتخابات التشريعية;سعيد