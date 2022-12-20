سعيّد يلتقي بعثة ملاحظي الانتخابات التشريعية التابعة للاتّحاد الإفريقي

اخر تحديث : 20/12/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

saadou

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، آسان ماياكي، رئيس بعثة الملاحظين للانتخابات التشريعية التابعة للاتحاد الافريقي، وكاليكست أرستيد مباري، رئيس دائرة الديمقراطية والانتخابات والدستور بالاتحاد الافريقي.
وتناول اللقاء نتائج الدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بتونس، كما تم التطرق إلى التجارب الدستورية والانتخابية على وجه الخصوص في تونس وفي افريقيا وفي عديد الدول الأخرى.


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