سعيّد يلتقي عددا من ممثلي عائلات شهداء الثورة وجرحاها

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأربعاء 22 جويلية 2020، بقصر قرطاج مع عدد من ممثلي عائلات شهداء الثورة وجرحاها.

وطرح الحاضرون في هذا اللقاء عددا من الإشكاليات التي تعترضهم يوميا منها بالخصوص المرتبطة بالعلاج، فضلا عن تعبيرهم عن استيائهم من عدم صدور القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة إلى حد الآن، معربين عن ثقتهم في رئيس الدولة وأملهم في أن يتم الإسراع بحل هذه الإشكاليات.

وجدّد رئيس الجمهورية بقاءه على العهد والتزامه بإيلاء اهتمام خاص بهذا الملف، بالتوازي مع اهتمامه بملف شهداء وجرحى المؤسستين العسكرية والأمنية. كما أكد حرصه على الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة وسعيه إلى أن يكون إصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة من أوكد الملفات التي سيقع عرضها على الحكومة الجديدة.

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