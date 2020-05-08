سعيّد يلغي صفقة لشراء زهور وأكاليل لفائدة الرئاسة بقيمة 300 ألف دينار

أعلن نوفل سعيّد الناشط السياسي وشقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد في تدوينة له، أن الرئيس قد ألغى صفقة شراء زهور وأكاليل لفائدة رئاسة الجمهورية بقيمة تناهز 300 ألف دينار.
ونشر نوفل سعيّد وثيقة، تعود إلى سبتمبر من العام الماضي، تبيّن ذلك مع ملاحظة خطّها لتوضيح أسباب إلغاء صفقة الورود حيث كتب:
« يلغى طلب العروض هذا.. عامّةُ التونسيين يعيشون الفقر.. وهذه أموالهم يجب أن تعود إليهم ».
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