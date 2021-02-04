سعيّد يمنح ترقية استثنائية بعد الوفاة للشهداء العسكريين الخمسة

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس 4 فيفري 2021، منح ترقية استثنائية بعد الوفاة برتبة أو رتبتين ووسام الجمهورية لكل من :

- الشهيد الملازم أول سامي وناسي

- الشهيد الوكيل أول السيد العماري

- الشهيد العريف أول إسماعيل الخريجي

- الشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي

- الشهيد الوكيل مراد الفداوي

وسيتم تسليم الأوسمة لذوي شهداء تونس الأبرار.

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