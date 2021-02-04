سعيّد يمنح ترقية استثنائية بعد الوفاة للشهداء العسكريين الخمسة

اخر تحديث : 04/02/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

منح ترقية استثنائية بعد الوفاة برتبة أو رتبتين ووسام الجمهورية للشهداء الخمسة

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس 4 فيفري 2021، منح ترقية استثنائية بعد الوفاة برتبة أو رتبتين ووسام الجمهورية لكل من :
- الشهيد الملازم أول سامي وناسي
- الشهيد الوكيل أول السيد العماري
- الشهيد العريف أول إسماعيل الخريجي
- الشهيد الرقيب أول منعم الدلاعي
- الشهيد الوكيل مراد الفداوي
وسيتم تسليم الأوسمة لذوي شهداء تونس الأبرار.


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