سعيّد يوصي بتأجيل دفع الديون في قطاع الإيجار المالي والمؤسسات المصرفية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء 25 مارس 2020، بقصر قرطاج محافظ البنك المركزي السيد مروان العباسي الذي قدم لرئيس الدولة القائمات المالية للبنك المركزي وأطلعه على أرباح البنك لسنة 2019 . كما تناول اللقاء الوضع المالي والبنكي بالنسبة لهذه الفترة الأولى للحجر الصحي.

ودعا رئيس الجمهورية المؤسسات المصرفية من بنوك وشركات إيجار إلى تأجيل دفع الديون المتخلدة بذمة حرفائها في هذا الظرف الاستثنائي، مؤكدا على أن المجهود الذي تبذله السلط العمومية في كافة المجالات يجب أن يكون مسنودا من كل الأطراف، لأن من اضطر لملازمة بيته وانقطع عن نشاطه ليس في وضع يسمح له بسداد قروضه.

كما طالب رئيس الدولة بضرورة توجيه منشور الى كل المؤسسات المالية في هذا الاتجاه، مؤكدا على سرعة اتخاذ هذا القرار ، وشدد على وجوب ألا يترتب عن مثل هذا الإجراء أي إجراء آخر، مثل خطايا التأخير أو غيرها.

وبين رئيس الجمهورية أن المجهود الوطني يجب أن تتقاسم أعباءه كل الأطراف من منطلق الشعور بالواجب ومن منطلق الوعي بضرورة التضحية كل من موقعه، وكل حسب الإمكانيات المتاحة له.

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