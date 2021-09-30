سعيّد يُؤكّد أهمية مواصلة التعاون بين تونس وسويسرا في ملفّ استرداد الأموال المنهوبة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، Etienne Thévoz، سفير الفدرالية السويسرية بتونس، بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

ونوّه رئيس الدولة بالعلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين، وأكّد على ما يتقاسمانه من قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات. كما شدّد على أهمية مواصلة التعاون بين تونس وسويسرا لا سيّما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي ملفّ استرداد الأموال المنهوبة.

ومن جانبه، تقدّم السفير السويسري بالشكر لرئيس الجمهورية على ما حظي به طيلة فترة عمله من دعم ومساعدة، وجدّد تأكيد دعم بلاده لتونس واستعدادها لمواصلة تعزيز علاقات التعاون والتبادل.

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