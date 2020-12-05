سعيّد يدعو للاستجابة إلى مطالب الشعب المشروعة بعيدا عن المقايضة والابتزاز

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت، على أنه يقبل بكل المقترحات على غرار مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن لا يقبل بأن يشارك في هذا الحوار الفاسدون.

كما شدد سعيّد على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي بعيدا عن الحسابات الضيقة وبعيدا عن محاولات المقايضة والابتزاز ومحاولات ضرب الدولة من الداخل.

وأكد رئيس الدولة على دقة هذه المرحلة وخطورتها، وعلى ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية كاملة.

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