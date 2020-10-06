سعيّد يُؤكّد ضرورة تجديد أسطول الطائرات وتحسين المعدات العسكرية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 بقصر قرطاج وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى حادثة سقوط طائرة عسكرية، صباح اليوم، من نوع « أف5″ بجهة رمادة بالجنوب التونسي، كانت تقوم بمهمة عملياتية بالعمق الصحراوي، مما أسفر عن وفاة قائدها.

وتوجه رئيس الدولة بالتعازي إلى عائلة الشهيد وإلى كافة أبناء المؤسسة العسكرية، مؤكدا بالمناسبة على الدور الكبير الذي يقوم به أبناء المؤسسة العسكرية من مختلف القوات البرية والبحرية والجوية.

وشدد الرئيس في هذا السياق على ضرورة الإحاطة الكاملة بقواتنا العسكرية المسلحة بما في ذلك الإحاطة الاجتماعية، وتوفير كل الشروط التي تمكنهم من العمل في أحسن الظروف.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية تجديد أسطول الطائرات والعمل على تحسين المعدات العسكرية، مؤكدا حرصه على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لذلك بما يستجيب لحاجيات المؤسسة العسكرية.

كما تم خلال اللقاء التطرق إلى ما يبذله إطارات وأعوان المؤسسة العسكرية من مجهودات لدعم وإسناد الطب المدني وقطاع الصحة عموما في تونس. وقد أشاد رئيس الجمهورية بما تبذله القوات المسلحة العسكرية من عمل في كافة المجالات بدءا بالدفاع عن الوطن أرضا وجوا وبحرا، وصولا إلى العديد من الميادين الأخرى كالصحة والهندسة العسكرية وتأمين الانتخابات والامتحانات الوطنية.

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