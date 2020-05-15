سعيّد يُثمّن دور المؤسسة العسكرية في المحافظة على الوطن والشرعية

أدى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قيس سعيّد مساء اليوم الجمعة 15 ماي 2020، زيارة إلى الأكاديمية العسكرية بفندق الجديد من ولاية نابل، حيث كان في استقباله بالخصوص وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي وآمر الأكاديمية العسكرية وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.

وتحول رئيس الدولة إثر تحية العلم واستعراض تشكيلة شرفية إلى مقر القيادة حيث تابع عرضا نظريا حول التكوين بالأكاديمية واطلع على عينة من مشاريع ختم الدروس للتلاميذ الضباط بالأكاديميات العسكرية الثلاث. ثم تحول إلى ضريح الشهداء أين وضع إكليلا من الزهور وتلا فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم.

وتوجه رئيس الجمهورية بكلمة ثمن فيها نجاحات المؤسسة العسكرية والمجهودات التي ما انفكت تبذلها في مختلف المجالات لدعم السلط المدنية سواء في تأمين الامتحانات أو الانتخابات أو كذلك في المجال الصحي حيث تولت مؤخرا تركيز مستشفى ميداني في قبلي في وقت قياسي. وثمن دور الأكاديمية العسكرية على وجه الخصوص التي تعتبر من مفاخر تونس حيث ساهمت ولا تزال في تكوين أجيال من العسكريين المدافعين عن الوطن المتميزين بالانضباط والإرادة والعزيمة.

وجدد التأكيد على حق أبناء المؤسسة العسكرية في الرعاية والإحاطة بهم وذويهم.

كما جدد الثقة في المؤسسة العسكرية وفي استيعابها لكل أنواع العلوم العسكرية، مثمنا دورها الكبير في المحافظة على الوطن وعلى الشرعية وعلى فرض احترام القانون.

وأشار إلى أن تقاسم موائد الإفطار مع أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ليس مقدمة لأي شيء كما يتوهم البعض، مؤكدا تمسكه باحترام الشرعية والقانون كمرجع وبين أن القانون لا يغير الا بالقانون.

وقال في هذا السياق لم نكن ولن نكون دعاة فوضى أو دعاة خروج عن الشرعية، ولكن من حق أي كان من المواطنين أن يطالب بأن تتقابل الشرعية مع المشروعية الشعبية.

واطلع رئيس الجمهورية، كذلك خلال هذه الزيارة على مختلف مكونات المبنى الجامعي الجديد للأكاديمية العسكرية الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله العشرين بالمائة، قبل أن يشارك مأدبة الإفطار مع القادة العسكريين والإطارات والضباط السامين والضباط وعدد من تلاميذ الأكاديمية العسكرية.

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