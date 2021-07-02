سعيّد يُسدي تعليماته لوزير الخارجية بمضاعفة الجهود الدبلوماسية لجلب التلاقيح

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الجمعة 2 جويلية 2021 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

واستمع رئيس الدولة إلى عرض حول نتائج الزيارات التي أداها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى بعض الدول الشقيقة والصديقة. وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، على أن هناك دبلوماسية واحدة للدولة التونسية.

كما اطّلع رئيس الدولة، بالمناسبة، على الاستحقاقات القادمة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومن بينها ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج والحركة السنوية. كما أسدى تعليماته بضرورة مضاعفة الدبلوماسية التونسية لجهودها من أجل التسريع في نسق جلب التلاقيح ضد فيروس كوفيد-19 خاصة في ظل الانتشار السريع لهذه الجائحة في بلادنا.

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