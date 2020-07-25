سعيّد يُسلّم المشيشي رسالة التكليف بتكوين الحكومة الجديدة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم السبت 25 جويلية 2020، بقصر قرطاج هشام المشيشي وسلمه رسالة تكليف لتكوين الحكومة الجديدة.

وأوضح رئيس الدولة ان هذا الاختيار يأتي بعد الاطلاع على المقترحات التي تلقتها رئاسة الجمهورية من ممثلي الاحزاب والكتل النيابية، وطبقا للفصل 89 من الدستور.

ودعا هشام المشيشي الى تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر ويتم احتسابه بداية من يوم الأحد 26 جويلية 2020 .

وفي إشارة إلى تزامن هذا التكليف مع الاحتفال بعيد الجمهورية، توجه رئيس الدولة للتونسيين متسائلا إلى متى وإلى أين، معبرا عن انشغاله لما استغرقه مسار تكوين الحكومة من وقت منذ نوفمبر الماضي. وأضاف أن الاستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والطبقات المحرومة من أوكد الأولويات.

وشدد على أن الحفاظ على السلم الأهلية واجب مقدس لا مجال للتسامح فيه وأن احترام القانون لا يقل قداسة عنه.

وختم رئيس الجمهورية كلامه بالقول « نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية ».

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