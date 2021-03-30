سعيّد يُشارك في التوقيع على افتتاحية صحفية تتعلّق بجائحة كوفيد-19

شارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بمعيّة ثلّة من رؤساء دول وحكومات وشخصيات دولية، في التوقيع على افتتاحية صحفية نُشرت، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، في كبرى الصحف العالمية بلغات مختلفة حول إنشاء معاهدة دولية متعلّقة بالتأهب والاستجابة للجوائح الصحية العالمية.

وتُعدّ تونس البلد العربي الوحيد المشارك في هذه المبادرة، بما يؤكّد حرص رئيس الدولة على مضاعفة الجهود لإيجاد حلول جماعية للتحديات الراهنة وتكريس القيم الكونية النبيلة، والذي تجلّى من خلال اعتماد مجلس الأمن، بالإجماع، للقرار 2532 (2020) حول جائحة « كوفيد – 19″، بمبادرة تونسية-فرنسية ، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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