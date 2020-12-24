قيس سعيّد يُشرف على تسليم مساعدات طبية لمستشفى منزل بوزيان

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، على عملية تسليم مجموعة من المساعدات الطبية لفائدة المستشفى المحلي منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد.

وتتضمن هذه المساعدات عديد التجهيزات الصحية، منها أسرة طبية وأجهزة تنفس وكراسي متحركة وغيرها.

ومثلت زيارة مستشفى منزل بوزيان فرصة جدد فيها رئيس الدولة تأكيده على أن الصحة حق من حقوق الإنسان، كما استمع إلى عدد من المسؤولين المحليين وإطارات وأعوان المستشفى الذين أشاروا إلى عديد النقائص منها نقص الأدوية وأطباء الاختصاص والموارد البشرية عموما.

وتحادث رئيس الجمهورية أيضا مع مجموعة من أهالي منزل بوزيان الذين ثمنوا زيارة الرئيس وحرصه على إحياء ذكرى الشهداء، معربين عن تطلعهم الى أن لا تحيد الثورة عن أهدافها وعن آمالهم في حل مشاكل البطالة ودعم التنمية بالمنطقة.

وكانت رئاسة الجمهورية تلقت أمس هبة من التونسيين المقيمين بالخارج تمثلت في قافلة مساعدات طبية، وقد أمر رئيس الدولة بأن تتولى الإدارة العامة للصحة العسكرية توزيعها على عدة مستشفيات جهوية ومحلية ومستوصفات في عديد الجهات التونسية.

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