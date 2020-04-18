سعيّد يُعلن إنشاء مؤسسة عمومية تتولى الإحاطة بقوات الأمن والجيش

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشراف على موكب الاحتفال بالذكرى 64 لعيد قوات الأمن الداخلي اليوم السبت، عن إنشاء مؤسسة عمومية تتولى الإحاطة الاجتماعية بقوات الأمن الداخلي من كل الأسلاك والقوات العسكرية تتولى رعايتهم ورعاية ذويهم.

وقال سعيد للأمنيين والجيش: « سنعمل جاهدين جميعا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة، ومن أجل تأمين عملكم وتأمين حياتكم وحياة ذويكم » .

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