سعيّد يُعلن من بروكسيل تركيز مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الخميس 3 جوان 2021 بمقر سفارة تونس ببروكسال، على موكب تنصيب مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور أعضاء المجموعة يتقدمهم رئيسها فابيو ماسيمو كاستالدو، نائب رئيس البرلمان الأوروبي.

وأعرب رئيس الدولة، بالمناسبة، عن تمسك تونس بشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ودعا إلى وضع مقاربة جديدة للعلاقات التونسية الأوروبية تأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية والاقتصادية في ضفتي المتوسط خاصة في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.

كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات لا سيما منها النهوض بالاستثمار وتشغيل الشباب والتكنولوجيات الجديدة.

ومن جهته، أعرب رئيس مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي عن الدعم التام لبلادنا، الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، واقترح تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتربية والتنمية المستدامة.

وأفاد أعضاء المجموعة بأنهم سيدرجون مسألة رسكلة جزء من ديون تونس تجاه دول أوروبية في مشاريع تنموية ضمن برنامج عملهم خلال الفترة النيابية الحالية. وأكدوا، أيضا، استعدادهم لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19.

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