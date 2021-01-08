سعيّد يُكلّف وزير الخارجية بالاتّصال بالدول التي توصلت إلى لقاحات ناجعة ضدّ كورونا

اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم الجمعة 8 جانفي 2021، بقصر قرطاج بوزير الصحة فوزي مهدي بصفته رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء اللجنة وهم أمير لواء طبيب مصطفى الفرجاني مدير عام الصحة العسكرية، والدكتور الهاشمي الوزير رئيس لجنة القيادة للتلقيح ضد كورونا ومدير عام معهد باستور، ونصاف بن علية المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة.

وقد خصص اللقاء للنظر في الوضع الصحي العام بالبلاد وتطور الوضع الوبائي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة المطلوبة بناء على ما يقترحه المختصون.

وتوجه رئيس الدولة في مستهل الاجتماع بجزيل الشكر لهم على الجهود التي يبذلونها ولكل العاملين معهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها تونس والإنسانية جمعاء.

كما تم التأكيد في مفتتح هذه الجلسة على أن القرارات والإجراءات التي يجب اتخاذها هي إجراءات عاجلة ولا تخضع إلا للمقاييس العلمية التي يحددها الأطباء والمختصون.

هذا وقد كلف رئيس الجمهورية وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالقيام بالاتصالات اللازمة مع عدد من نظرائه في الدول التي توصلت إلى وضع لقاحات أثبتت نجاعتها.

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