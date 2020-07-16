سعيّد يُوجّه رسالة إلى الغنوشي

وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الأربعاء 15 جويلية 2020، رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

وكان رئيس الدولة بعث برسالة أولى مساء أمس لرئيس المجلس للإعلام بتلقيه وقبوله استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور .

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