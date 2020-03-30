سعيّد يُوصي الفخفاخ بسرعة الإحاطة بالتونسيين وخاصة بضعاف الحال

مثلت مسألة استئناف الدروس بالمؤسسات التعليمية، والعناية بضعاف الحال أبرز محاور اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله اليوم الاثنين 30 مارس 2020 بقصر قرطاج رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

فقد تم خلال اللقاء، بحث مسألة استئناف الدروس في كل المؤسسات التعليمية، والاتفاق على أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تبقى رهينة تطور الأوضاع الصحية.

ومن جهة أخرى، أوصى رئيس الدولة بالحرص على سرعة ونجاعة الإحاطة بالتونسيين وخاصة منهم ضعاف الحال.

وتم خلال هذا اللقاء الذي خصص للتشاور حول الوضع العام في البلاد في ظل الأوضاع الحالية، النظر في الإجراءات التي وقع اتخاذها في كافة القطاعات والإجراءات التي يمكن اتخاذها مستقبلا حسب تطورات الأوضاع الصحية.

وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة انسجام كل المؤسسات والتكامل بخصوص ما يقع اتخاذه من تدابير.

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