سعيّد ُيشرف على موكب احياء ذكرى استشهاد أعوان الأمن الرئاسي

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، بثكنة الإدارة العامة لأمن رئيس الدّولة والشخصيات الرّسمية بضاحية قمرت، على موكب إحياء الذكرى السادسة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي في العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت الحافلة المخصّصة لنقلهم بتونس العاصمة.

وحيا رئيس الدولة العلم على أنغام النشيد الوطني، ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التّذكاري لشهداء مختلف أسلاك القوات الحاملة للسّلاح، ثم تلا فاتحة الكتاب ترحّما على أرواح شهداء الأمن الرئاسي.

وتحادث رئيس الجمهورية، خلال هذا الموكب، مع عدد من أفراد عائلات الشّهداء والجرحى للوقوف على مشاغلهم، مججدا التأكيد على ضرورة مواصلة متابعة أوضاعهم والسهر على رعايتهم وتوفير الإحاطة اللازمة لفائدتهم على كافة المستويات.

هذا، وقد شارك رئيس الدولة، أيضا، في مراسم وضع إكليل من الزهور وعزف النشيد الوطني وتحية العلم أمام النصب التذكاري قبالة القصر الرئاسي بقرطاج وذلك في إطار مبادرة نظّمها تلاميذ معهد قرطاج الرئاسة وإطاراته الإدارية والتربوية لإحياء ذكرى استشهاد أعوان الأمن الرئاسي.

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