سعيّد: 5 % فقط من السلع تدخل سوق الجملة والبقية تُضَخ في المسالك غير القانونية

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء، أن 5 بالمائة فقط من السلع تدخل الى سوق الجملة بالعاصمة، والـ95 بالمائة الباقية يتم ضخها في المسالك غير القانونية للتنكيل بالشعب ووضعها في براثن من أسماهم « وحوشا كواسرا » .

واضاف رئيس الدولة في لقاء جمعه بوزيرة التجارة كلثوم بن رجب اليوم الثلاثاء، ان الهدف من هذه المسالك هو الاحتكار والتحكم في الاسعار والتجويع.

واكد رئيس الدولة أن هناك اعترافات موثقة تؤكد ان هذه المسالك تتعلق بتأجيج الاوضاع الاجتماعية.

وشدد رئيس لدولة ان تونس اليوم تخوض حرب تحرير وطني والمعركة تلو المعركة لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا منذ عقود.

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